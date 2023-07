Musah atteso a Milano tra domani e mercoledì: scopriamo le caratteristiche

Il Milan sta per mettere a segno l'ennesimo colpo di mercato. Si tratta ovviamente di Yunus Musah del Valencia, che sta per firmare...

Il Milan sta per mettere a segno l'ennesimo colpo di mercato. Si tratta ovviamente di Yunus Musah del Valencia, che sta per firmare con i rossoneri per circa 20 milioni di euro. Il centrocampista, arriverà a Milano tra domani e mercoledì. Yunus sta per fare le visite mediche, l'idoneità sportiva e firmare il suo contratto di cinque anni con il Milan.