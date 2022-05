Murelli, vice allenatore Milan: “Emozione indescrivibile, siamo stra felici”

Il vice allenatore del Milan Giacomo Murelli ha parlato a Milan tv dopo la conquista dello Scudetto numero 19

In esclusiva a Milan tv è intervenuto il vice allenatore del Milan Giacomo Murelli il quale ha parlato dello Scudetto vinto all'ultima giornata e ha detto: "Siamo stra felici, abbiamo raggiunto un obiettivo importantissimo e siamo qui per esultare con i ragazzi. E' un'emozione incredibile, i tifosi ci hanno sempre sostenuto". Queste le parole in esclusiva a Milan tv dove è intervenuto il vice allenatore del Milan Giacomo Murelli.