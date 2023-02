MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Monza-Milan

Questa sera è andata in scena la sfida di campionato tra il Monza di Raffaele Palladino ed il Milan di Stefano Pioli . A dirigere il match ci ha pensato Antonio Rapuano , della sezione di Rimini.

27': Il direttore di gara estrae un cartellino giallo per Marlon , il quale interviene in maniera irregolare su Rafael Leao. Il calciatore era diffidato e salterà il prossimo incontro contro la Salernitana.

31': Rade Krunic riceve un'ammonizione per un intervento scomposto.

54': Ammonizione per simulazione per Birindelli, che dopo un contatto con Theo Hernandez si lascia cadere, accentuando il contrasto. Anche lui, salterà il prossimo match per diffida.