MOVIOLA | Milan-Udinese: dubbi sul rigore fischiato ai rossoneri

Vediamo insieme tutti gli episodi più controversi di Milan-Udinese 4-2, valevole per la 1° giornata di Serie A 2022/23

I rossoneri portano a casa la vittoria nel primo appuntamento ufficiale della nuova stagione. Il Milan s'impone per 4-2 contro l'Udinese al termine di una sfida ricca di gol e giocata ad alto ritmo da entrambe le squadre. A decidere la sfida ci ha pensato Rebic, a segno con una doppietta. Per i rossoneri trovano il gol anche Brahim Diaz e Theo Hernandez dal dischetto. Proprio sul'episodio che ha portato alla decisione del VAR di fischiare il calcio di rigore in favore del Milan approfondiamo bene. Ecco tutti gli episodi analizzati dalla moviola post-partita.