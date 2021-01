MOVIOLA | Gli episodi controversi del match fra Milan e Bologna

MILANO – Milan e Bologna si affrontano per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A 2020/2021. Questi gli aspetti più salienti che hanno riguardato l’arbitraggio di Doveri.

PRIMO TEMPO – Il direttore di gara Doveri ha deciso di sanzionare con un calcio di rigore a favore del Milan un contatto in area rossoblu tra Rafael Leao e il difensore del Bologna Dijks. Doveri punisce col penalty giustamente la trattenuta dell’esterno che ha sbilanciato il portoghese, che non è per questo, riuscito ad arrivare sul pallone.

SECONDO TEMPO – Altro rigore per il Milan concesso al 54esimo del secondo tempo. Soumaro nel tentativo di contrastare Ibrahimovic in area emiliana, si dimentica del pallone e quando stacca di testa, finisce per toccare il pallone con entrambe le mani. Doveri non ha dubbi, secondo calcio di rigore per il Milan.