MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Torino-Milan

Vediamo insieme tutti gli episodi più controversi di Torino-Milan, partita valida per la 26esima giornata di Serie A

Si è appena conclusa la sfida tra Torino e Milan , valida per la 26esima giornata di Serie A. I rossoneri hanno perso 2-1 . Vediamo di seguito tutti gli episodi più controversi del match :

Minuto 15 - Musah ammonito per un fallo su Vlasic. Ci sono molti dubbi anche sul fallo, figuriamoci sull'ammonizione.

Minuto 30 - Calcio di rigore per il Milan. Pedersen interviene con il braccio molto alto e in posizione scomposta sul colpo di testa di Leao. Il penalty per i rossoneri è ineccepibile.