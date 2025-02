Calciomercato Milan – Non solo Theo Hernandez: “Ibra caccia via pure…”

Ribaltone generale, rinnovamento radicale, rivoluzione totale: chiamatela come vi pare, ma la sostanza è che il Milan corre veloce verso un cambiamento profondo in vista del prossimo calciomercato estivo. La rosa rossonera ha bisogno di ritocchi corposi e sostanziali e i risultati degli ultimi tempi stanno suggerendo che bisognerà passare necessariamente anche da tantissime cessioni, anche pesanti ed eclatanti. C'è bisogno di aria fresca, di uno svecchiamento, di volti nuovi.

Per questo motivo il Milan ha deciso di operare una nuova riorganizzazione tecnica nel corso del mercato estivo. Lo slogan del calciomercato rossonero sarà chiaro e preciso: nessuno è incedibile, tutti potrebbero partire al giusto prezzo. In particolare se il Milan non dovesse neanche centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Tra i partenti eccellenti sappiamo già che c'è Theo Hernandez, ma non solo. Anzi, sulla lista ci sono anche altri nomi pesantissimi. Andiamo dunque a scorrerli tutti, uno dopo l'altro, con le percentuali di addio aggiornate per ogni giocatore <<<