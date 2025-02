Torino-Milan, le pagelle di Crudeli: “Basta, basta, basta!!! E’ la fine, vi dico che…”

Partiamo con le pagelle di Torino-Milan con il portiere francese che, pronti-via, combina quel pasticciaccio incredibile rinviando addosso all'impotente Thaiw. Risultato: Torino in vantaggio e Milan sotto dopo appena 5 minuti di gioco. Clamoroso quanto insopportabile: i rossoneri si suicidano ancora una volta da soli. Maignan comunque ha almeno il merito di salvare la porta del Milan in almeno un paio di occasioni già durante il primo tempo, in particolare con una gran parata con la mano di richiamo su Vlasic. Insomma, si riprende e torna a fare il suo. Non può nulla invece sul diagonale mancino di Gineitis che sancisce la vittoria del Torino sul Milan. Il voto finale non può ovviamente essere molto alto visto il goffo autogol procurato che pesa tantissimo. VOTO: 4,5