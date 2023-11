MOVIOLA / Gli episodi più controversi di Milan-Borussia Dortmund

Ecco tutta la moviola dell'incontro di Champions League tra il Milan di Stefano Pioli e il Borussia Dortmund di mister Terzic

Si è appena conclusa la sfida di Champions League tra il Borussia Dortmund e il Milan di Stefano Pioli. Il 3-1 finale è un risultato severo per una squadra che oramai è completamente falcidiata dagli infortuni. Ecco il riassunto degli episodi più controversi di tutto l'incontro:

PRIMO TEMPO — 6' - Rigore per il Milan. Fallo di mano da parte di Schlotterbeck che ferma la ripartenza rossonera all'interno dell'area di rigore.

10' - Rigore per il Dortmund. Intervento in ritardo da parte di Davide Calabria che atterra un giocatore giallonero e regala il tiro dagli undici metri.

SECONDO TEMPO — 67' - Giallo per Fikayo Tomori. Un giallo regalato dall'arbitro su calcio d'angolo dopo un tocco in faccia a Emre Can per raggiungere il pallone. Sicuramente l'arbitro poteva anche tenere il cartellino in tasca.

69' - Gol Adeyemi. Maignan non si fa trovare pronto sul tiro del calciatore ex Salisburgo e la palla passa al pelo la linea di porta. Serve la goal line technology per confermare un gol netto.

