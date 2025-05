MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Milan-Monza

Vediamo insieme tutti gli episodi più controversi di Milan-Monza, gara valida per la 38esima giornata di campionato

Si è appena conclusa la sfida tra Milan e Monza , gara valida per la 38esima giornata di campionato. La partita è terminata con la vittoria per 2-0 dei rossoneri . Vediamo di seguito tutti gli episodi più controversi del match :

Minuto 44 - Keita segna un gran gol con un bel tiro al volo per il vantaggio del Monza. La rete però è annullata e dopo il breve check arrivata la conferma: è fuorigioco.

Minuto 50 - Reijnders prova la conclusione dal limite dell'area, che finisce a lato, e poi viene steso in scivolata da Bianco. L'arbitro non fischia nulla e non viene richiamato dal Var, ma l'intervento del giocatore del Monza è decisamente rischioso.