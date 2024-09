MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Milan-Lecce

Vediamo insieme tutti gli episodi più controversi di Milan-Lecce, gara valida per la sesta giornata di campionato

Si è appena conclusa la sfida tra Milan e Lecce , valida per la 6a giornata di campionato. La sfida di San Siro è terminata con il successo per 3-0 dei rossoneri . Le reti di Morata , Theo Hernandez e Pulisic hanno deciso il match Vediamo di seguito tutti gli episodi più controversi del match :

Minuto 43 - Il Milan cala il tris in pochi minuti. Morata recupera palla e serve Abraham in posizione regolare, che prende il palo, poi l'inglese ha una seconda chance ma calcia centrale. Sulla respinta di Falcone poi c'è un rimpallo che diventa un assist per Pulisic che insacca. Tutto regolare e gol convalidato.