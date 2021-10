Mourinho sfida il Milan: “Noi risorse in campo e fuori. Su Ibrahimovic…”

Le dichiarazioni rilasciate prima del match contro il Milan da Jose Mourinho, tecnico della Roma da quest'anno.

SULL'IMPORTANZA DELLO SCONTRO DIRETTO - “Non lo so se sarà decisiva, ogni partita è decisiva secondo me. Se vinci è sempre importante, vediamo”.

SULLA CONFERMA DEGLI STESSI 11 PER LA QUARTA DI FILA - “Ci sono squadre che non hanno problemi a cambiare calciatori al 60’, al 65’, noi siamo una squadra con un profilo diverso, abbiamo in panchina calciatori che possono aiutarci”.