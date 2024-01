Decisiva la sconfitta contro il Milan, Mourinho e la Roma si separano

Josè Mourinho esonerato dalla Roma. Decisiva la sconfitta contro il Milan. Facciamo il punto in merito....

La stagione della Roma è fino ad ora da dimenticare. Fuori dalla Coppa Italia, a meno 22 dal primo posto in Serie A a metà stagione e ai play-off, o sedicesimi di Europa League, con l'obiettivo degli ottavi diretti non agguantato. L'aria a Trigoria non era delle migliori e la sconfitta contro il Milan è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Josè Mourinho saluta la capitale — Dopo due stagioni e mezzo termina dunque l'avventura dello Special One sulla panchina giallorossa. L'avventura era cominciata bene con una Conference League vinta. L'anno scorso la finale di Europa League persa anche e soprattutto grazie errori arbitrali. In questa stagione però troppe le difficoltà per poter proseguire assieme.

