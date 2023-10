Mou punge gli interisti: “Lukaku un dramma e Calhanoglu una meraviglia?”

In conferenza stampa, il tecnico portoghese ha difeso il suo attaccante in vista dell'accoglienza degli interisti, paragonandolo all'ex Milan

Stasera il Milansarà impegnato contro il PSGin Champions League. Domani invece sarà il turno dell'Europa League, con la Roma che sfiderà lo Slavia Praga. Oggi Mourinho ha parlato in conferenza stampa e ha risposto alla domanda sull'accoglienza polemica che i tifosi dell'Inter stanno preparando per Lukaku in vista del match di domenica.

Le parole del portoghese: "Lukaku giocherà domani. Per noi è importante e, senza Pellegrini e Dybala, è ancora più importante. Non sapevo che Lukaku fosse così importante a Milano perché quello che ha fatto lì, vincendo uno scudetto e altre coppe. Lo hanno fatto duecento giocatori nella storia dell’Inter".

Lo Special One ha continuato: "E' interessante da vedere perché Lukaku, passato dall'Inter alla Roma per aiutare il suo mister, è un dramma. Calhanoglu, che è andato dal Milan all'Inter, è una meraviglia. Qualche anno fa per Cannavaro, così come Vieri, nessun problema. Lukaku alla Roma è diventata una cosa che mi spaventa perché non pensavo significasse così tanto nella storia dell’Inter".

