Mou vs Pioli, la sfida degli opposti: le ultime dall’Olimpico

Big match all'Olimpico con la Roma di Mourinho che ospita la capolista Milan nell'11° turno di Serie A. Rossoneri appaiati in vetta a quota 28 insieme al Napoli di Luciano Spalletti. Giallorossi un pò arretrati in classifica, ma comunque agganciati alla zona Champions ed in piena linea con gli obiettivi di inizio stagione. La partita sarà diretta da FabioMaresca. Il fischietto della sezione di Napoli sarà affiancato dagli assistenti Carbone e Lo Cicero, con Mazzoleni e De Meo al Var.

FOCUS ROMA - La Roma si ripresenta all'Olimpico, davanti ai propri tifosi, dopo il successo in rimonta di Cagliari firmato da Ibanez e capitan Pellegrini. José Mourinho, che torna in panchina dopo una giornata di squalifica, è intenzionato a confermare ancora una volta l'undici tipo della sua Roma. L’unico dubbio è tra Mkhitaryan ed El Shaarawy in attacco con lo special one che potrebbe giocare sulla volontà dell'italo-egiziano di far male alla propria ex squadra.

4-2-3-1: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

FOCUS MILAN - Il Milan è ancora imbattuto in campionato. Con il successo di misura sul Torino, la squadra di Pioli ha eguagliato la miglior partenza della storia del club di 67 anni fa, quando in panchina c'era Bela Guttmann. Due recuperi importanti per Stefano Pioli, che ritrova dall'inizio TheoHernandez e BrahimDiaz, entrambi recuperati dopo lo stop per la positività al Covid-19. Unico dubbio importante è a centrocampo dove a giocarsi un posto sono Bennacer e Kessie. Favorito il secondo, difficilmente Pioli rinuncerà ai suoi muscoli in mezzo al campo.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

I CONVOCATI

Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida contro la Roma.

PORTIERI: Jungdal, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI: Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini.