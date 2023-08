Thiago Motta: “Milan tra le favorite, competeremo al massimo”

Lunedì sera ci sarà l'esordio in campionato del Milan, che affronterà il Bologna al Dall'Ara. Le parole del tecnico rossoblù in conferenza

Lunedì sera il Milanfarà il suo esordio in campionato, affrontando il Bologna al Dall'Ara. Thiago Motta, tecnico rossoblù, ha presentato la gara in conferenza stampa.

Sul momento: "Competeremo con una buona squadra come il Milan. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro, con i nostri mezzi affronteremo, al massimo e con la massima concentrazione, la partita".

La competitività della squadra: "Abbiamo identificato 4/5 nomi che devono ancora arrivare. Ripeto, oggi abbiamo il Milan, una grande squadra che si è rinforzata tantissimo per questa stagione e noi siamo concentrati e determinati a fare una grande prestazione, perché ci vuole contro una squadra così. Il nostro presente è così, inizia la competizione e non abbiamo tempo di pensare ad altro. La società sa bene di cosa abbiamo bisogno e il mercato è ancora aperto. Io e i giocatori siamo pronti per affrontare e competere al massimo con il Milan".

Il Bologna senza Schouten e Arnautovic: "L'idea e la filosofia sono le stesse. I giocatori che arriveranno lo faranno per aumentare il livello e la concorrenza tra loro per migliorarsi e crescere".

Su Dominguez: "Con Nico va molto bene, sarà il nostro capitano contro il Milan, si sente bene e sta bene, è molto concentrato. Ieri abbiamo parlato di alcune cose per affrontare al meglio il Milan e lui è sempre molto attento e competitivo, vuole fare bene per se stesso e per la squadra, sono contento di averlo. Per il rinnovo chiedete a lui e a Fenucci. La mia sensazione è che il ragazzo stia alla grande e sia in formissima, darà il massimo come tutti".

Le condizioni e l'utilizzo di Ndoye: "Sta bene, può partire dal primo minuto come tutti gli altri. Viene da un periodo in cui ha giocato moltissimo, ha avuto poco riposo quest’estate e ha già giocato partite importanti, è arrivato in grande forma. È un ragazzo disponibile che può giocare a destra, a sinistra e anche davanti, se ne abbiamo bisogno. Voglio avere ragazzi come lui: di grande qualità e di grande spirito, che potrà essere di grande aiuto".

Le condizioni di Lucumì, Orsolini e Barrow: "Lucumì è recuperato e sta bene. Orsolini si sta inserendo nel gruppo ma è un po’ indietro perché non ha fatto la preparazione coi compagni. Musa non è disponibile per la prossima partita".

Corazza o Lykogiannis: "Lo vedrete durante la partita, stanno bene tutti e due. Tommaso si sta allenando, cercando di migliorare molto nella partecipazione alla fase di possesso, è molto attento in quella di non possesso e gestisce gli uno contro uno. Anche Lyko sta facendo bene, vedremo in partita con chi inizieremo".

Il Milan: "Se non è la favorita è una delle favorite, con mezzi diversi. Hanno costruito una squadra forte, equilibrata e di qualità, non solo per il campionato ma anche per l’Europa. L’anno scorso sono entrati alla fine in Europa e hanno sfruttato quei soldi per costruire una grandissima rosa. A noi comunque cambia poco, siamo concentrati su quello che dobbiamo fare ed evitare".