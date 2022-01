Calcio in lutto: è morto Gianni Di Marzio. Fu lui a scoprire Maradona

È morto Gianni Di Marzio, scopritore di Maradona. Aveva 82 anni. A dare l’annuncio il figlio con un post su Twitter.

Gianni Di Marzio smise presto di giocare a pallone a causa di un infortunio. Come allenatore debuttò in Serie C con l’Internapoli. Poi passò ad allenare Nocerina, Juve Stabia e Brindisi. Alla guida del Catanzaro conquistò la promozione per la Serie A nel 1976. La grande ribalta però arrivò a Napoli dal 1977 al 1979, dove ottenne il quinto posto in classifica. Nel 1979 divenne allenatore del Genoa in Serie B, per poi passare alla guida del Lecce. Fu lui a portare il Catania in Serie A nel 1982-83. Durante la sua carriera ha ricevuto due volte il premio Seminatore d’oro (l'attuale Panchina d'oro): il primo ottenuto per l’annata 1971-72 sulla panchina della Nocerina in Serie C, il secondo come allenatore del Catanzaro nel 1975-76.