Moretto: “Comuzzo troppo costoso, così il Milan ha virato su De Winter…”

Matteo Moretto ha commentato l’arrivo imminente di Koni De Winter al Milan per rafforzare la difesa rossonera

Matteo Moretto ha rilasciato degli aggiornamenti sul mercato del Milan sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Niente Comuzzo

“Malick Thiaw è già volato in Inghilterra per svolgere le visite mediche con il Newcastle. Il Milan si è messo subito al lavoro per trovare il sostituto del tedesco. Uno dei primi ad essere contattato è stato Pietro Comuzzo della Fiorentina, che veniva visto in via Aldo Rossi come il profilo giusto per il Diavolo. Però poi nella giornata di domenica il club rossonero ha fatto delle valutazioni interne sull’operazione Comuzzo che è stata ritenuta un po’ troppo costosa”.

Tutto fatto per De Winter

“E così i rossoneri hanno virato sull’alternativa De Winter. Nel giro di poche ore è stato chiuso questo affare, accordo verbale con il Genoa a 20 milioni di euro totali, con bonus compresi facilmente raggiungibili. Al calciatore pronto un contratto da 1,7 milioni di euro netti a stagione. Ricordiamo che il 15% di questa operazione andrà alla Juventus che aveva una percentuale sulla futura rivendita”.

Trasferimento a un passo

“Per la definizione totale dell’affare De Winter manca semplicemente lo scambio dei documenti, atteso per le prossime ore, e poi il calciatore avrà l’ok per viaggiare destinazione Milano per le visite mediche. Tutto fatto comunque, De Winter sarà presto un nuovo calciatore del Milan. Se il Milan cercherà un altro difensore centrale? Ad oggi le indicazioni che abbiamo è che il Milan non andrà su un altro centrale e che quindi con De Winter il reparto è al completo“.