Milan, domani le presentazioni di Estupiñán e Terracciano: svelata l’ora

Riccardo Focolari
11 Agosto, 11:29
Nella giornata di domani, 12 agosto, i due nuovi acquisti dei rossoneri si presenteranno di fronte ai giornalisti presenti a Casa Milan

Il mercato del Milan ha regalato molto volti nuovi e domani sarà il giorno delle presentazioni. Alle ore 11:00, a Casa Milan, verranno ufficialmente svelati Pervis Estupiñán e Pietro Terracciano, innesti di un’estate finora intensa sia in entrata che in uscita. Due acquisti diversi per ruolo, età e percorso, ma entrambi pensati per dare profondità e qualità alla rosa. Estupiñán, terzino sinistro ecuadoriano, arriva con la fama di laterale esplosivo e di grande ordine in entrambe le fsi, reduce da stagioni di alto livello in Premier League. La sua corsa e la sua capacità di incidere anche in fase di possesso lo rendono un’arma tattica preziosa per Massimiliano Allegri. Terracciano, invece, porta esperienza e affidabilità tra i pali, pronto a ricoprire un ruolo da vice ma con la mentalità di chi è sempre pronto a subentrare. Il portiere italiano conosce bene la Serie A e potrà essere una garanzia nelle rotazioni.

I piani del Milan

Per il tecnico livornese, due rinforzi che coprono esigenze precise e aumentano la competitività interna. L’appuntamento di domani non sarà solo formale, ma anche l’occasione per ascoltare le prime parole da rossoneri dei nuovi arrivati. In un’estate di grandi manovre, il Milan continua a costruire, passo dopo passo, la squadra che affronterà le sfide della nuova stagione.

