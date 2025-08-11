Milan, oggi si chiude per Athekame: quando arriverà a Milano?

Nella giornata di oggi si potrebbe chiudere l'operazione riguardante Athekame. Il Milan lo aspetta a Milano per ufficializzare l'affare

Il Milan è pronto a mettere un altro tassello nel suo progetto estivo, puntando a chiudere oggi l’acquisto di Zachary Athekame, terzino destro classe 2004 dello Young Boys. Dopo settimane di trattative, la fumata bianca sembra imminente per un trasferimento che si aggira intorno ai 10,5 milioni di euro, bonus compresi. Ieri, l’esterno svizzero ha probabilmente disputato la sua ultima partita con la maglia giallonera, entrando negli ultimi 13 minuti dell’incontro contro il Sion. Un segnale chiaro di una separazione ormai dietro l’angolo. Il Milan attende Athekame a Milano nei prossimi giorni per le visite mediche e la firma, che ufficializzerà un’operazione pensata per rinforzare la fascia destra.

Il profilo scelto

Il giovane difensore si presenta come un laterale dinamico, capace di spingere con continuità e di contribuire anche in fase offensiva, caratteristiche perfette per il gioco di Massimiliano Allegri. Questa mossa conferma la strategia rossonera di puntare su giovani talenti, pronti a crescere nel contesto di una squadra ambiziosa. Athekame avrà l’occasione di misurarsi in Serie A, un palcoscenico ideale per affinare il proprio talento e guadagnare spazio in una rosa già competitiva. Il Milan guarda avanti, e con questo nuovo innesto prova a costruire un futuro solido, mettendo basi concrete su un reparto chiave come la difesa.