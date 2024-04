Moratti pizzica: “Derby? Se l’Inter gioca come sa non c’è mai partita”

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex presidente dell' Inter Massimo Moratti che ha detto: “Senza tutto quello che sappiamo saremmo già a quota 25 Scudetti. Il derby è sempre una partita speciale. E il match dell’andata aveva insegnato che se l’Inter gioca da Inter non c’è partita ".

" Barella . Forse anche perché è il primo che viene in mente, essendo ovunque in campo. Ma è davvero di tutti, di Dimarco che è l’interismo fatto persona, di Calhanoglu e Mkhitaryan che hanno fatto una stagione stupenda, di Lautaro che è una forza della natura".

