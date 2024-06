Branca: “Morata potrebbe essere la punta giusta per il Milan”

Marco Branca, ex dirigente dell'Inter, si è così espresso a RadioKissKiss su Alvaro Morata, attaccante spagnolo in uscita dall'Atletico...

Stefania Palminteri Redattore 22 giugno 2024 (modifica il 22 giugno 2024 | 13:19)

Marco Branca, ex dirigente dell'Inter, si è così espresso a RadioKissKiss su Alvaro Morata, attaccante spagnolo in uscita dall'Atletico Madrid: "Alvaro Morata è un giocatore molto utile per la squadra: fa un lavoro importante per i compagni. È un professionista esemplare. Lo vedrei bene in tutte le big di Serie A. Potrebbe essere la punta giusta per il Milan di Fonseca".

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, in diretta su Sky Sport 24 fa il punto sugli obiettivi del Milan per l'attacco. Queste le sue dichiarazioni:

“Oltre a Zirkzee, che è la trattativa più importante che sta portando avanti in questo momento per importanza di giocatore e ruolo, il Milan non vuole stare a guardare e basta, ha individuato una lista di “anti-Zirkzee”, potremmo chiamarli così. A partire da Dovbyk del Girona, uno dei protagonisti in Ucraina. Possiamo aggiungere certamente il nome di Demirovic, attaccante bosniaco dell’Augusta, lo scorso anno ha fatto 15 gol in Bundesliga e la valutazione complessiva da 25 milioni di euro. Però è una prima cifra che fa in questo momento l’Augusta.

C’è anche il nome di Depay nella lista dei giocatori del Milan, con l’olandese che andrà a parametro zero. Non soltanto Zirkzee, che rimane l’obiettivo numero uno del Milan. Rimangono i problemi di cui abbiamo sempre parlato e il Milan continua a guardarsi intorno per allargare i propri orizzonti”