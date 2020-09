Monza, Galliani: “Boateng a titolo definitivo, Berlusconi determinante”

MILANO – Contattato dai microfoni di MonzaNews, Adriano Galliani, amministratore delegato della società brianzola, ha parlato dell’acquisto di Kevin-Prince Boateng: “Era un’idea che avevamo da tempo e l’abbiamo portata avanti. L’operazione è a titolo definitivo, il giocatore firma un contratto per quest’anno e ci sarà il rinnovo automatico fino al 2022 in caso di promozione in Serie A. Non è stato semplice questo affare di mercato, ma quando ti muovi con l’aiuto di uno come Silvio Berlusconi, le cose diventano più agevoli. Altri acquisti? No, il nostro mercato adesso è definitivamente chiuso. Abbiamo fatto undici colpi e non ne faremo altri”.