Monza, ufficiale l’arrivo di Daniel Maldini dal Milan: il comunicato

L’attaccante ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2026, con rinnovo automatico per un ulteriore anno al verificarsi di determinate condizioni.

Arrivato al Monza in prestito nel gennaio 2024, nella scorsa stagione è stato grande protagonista con la squadra brianzola, segnando 4 reti in 11 gare di Serie A.

Gol belli e pesanti, come quelli decisivi nelle vittorie contro Salernitana, Genoa e Cagliari.

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Daniel Maldini all'AC Monza. Il Club ringrazia Daniel per l'impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive". Maldini passa al Monza a titolo definitivo praticamente a zero, ma il club di via Aldo Rossi avrà il 50% sulla futura rivendita.