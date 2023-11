Monza, Lorenzo Colombo lascia il ritiro dell’U21 italiana

Stando alle ultime notizie riportate dall'ANSA, Lorenzo Colombo ha lasciato il ritiro della Nazionale Under 21 impegnata domani a Serravalle contro i pari età di San Marino. Causa indisponibilità l'allenatore degli azzurrini Carmine Nunziata non potrà così contare sull'attaccante del Monza.

L'attaccante di proprietà del Milan, in prestito ai brianzoli ha collezionato in questo avvio di stagione 10 presenze, mettendo a referto 3 gol ed 1 assist. L'attaccante 21enne è uno dei migliori prospetti del nostro campionato e la società meneghina ha deciso di girarlo in prestito al Monza, dopo l'avventura positiva della scorsa stagione con il Lecce. L'obiettivo della società di Via Aldo Rossi è quello di far fare le "ossa" al ragazzo, per poi portarlo confermarlo nel giro della prima squadra rossonera.