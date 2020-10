Montolivo: “Pioli è miglior acquisto del Milan: ha fatto cose eccezionali”

MILANO – Tra i tanti argomenti affrontati da Riccardo Montolivo ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” ha parlato del tecnico del Milan Stefano Pioli: “L’acquisto migliore del mercato è la sua conferma. È determinante. Quando lo vedevo in bilico fra me e me dicevo “ma no, ci risiamo ancora una volta”. Ve lo dice uno che in sette anni ha cambiato altrettanti allenatori. È complicato partire da capo ogni volta. Pioli, nonostante sia arrivato in un momento di confusione, sta facendo un lavoro eccezionale. È una persona di buon senso che ha messo tutti al proprio posto. E quindi tutti rendono al massimo. Penso a Calhanoglu ma anche a Kessie e Bennacer, che si integrano benissimo. Kessie è migliorato molto tatticamente, prima era più disordinato”.