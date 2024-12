Montolivo: “Ho vissuto tre contestazioni, ti portano via energie e…”

Riccardo Montolivo ha commentato la contestazione messa in atto dai tifosi del Milan nelle ultime settimane

Domenica 29 dicembre il Milanaffronterà la Roma in campionato per l’ultima sfida del 2024. I rossoneri sperano di ottenere una vittoria in casa per risalire un po’ in classifica.

Gli uomini di Fonseca sono consapevoli dell’importanza di questa partita, non solo per i punti in palio ma anche per l’ambiente.

I tifosi hanno iniziato a contestare la società subito dopo il pareggio ottenuto contro il Genoa, coinciso con l’anniversario per i 125 anni di storia del club meneghino.

La speranza del Milan è quella di poter vincere per poter placare l’ira dei supporters. Tra coloro che hanno vissuto situazioni come questa c’è senza dubbio Riccardo Montolivo.

L’ex giocatore ha commentato ai microfoni di Sky Sport la contestazione messa in atto dai milanisti. Ecco le sue parole: “Di contestazioni ne ho vissute: 3 cambi di proprietà in 7 anni di esperienza. Ti porta via una marea di energie ed è difficile da gestire”.