Montipò su Giroud: “Complimenti al Milan, non molti ci avrebbero scommesso”

Il portiere dell'Hellas Verona Lorenzo Montipò ha parlato di Olivier Giroud in esclusiva alla Gazzetta dello Sport

Redazione Il Milanista

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato il portiere dell'Hellas Verona Lorenzo Montipò che ha detto: “Olivier Giroud? Contro di noi ha fatto uno stupendo gol di testa, ne è stata sottovalutata la difficoltà. È davvero un grande attaccante e sta dimostrando che vale ancora tanto. Complimenti al Milan, non molti avrebbero scommesso su di lui. E poi ha sfatato pure il tabù della maglia numero 9 rossonera”. Queste le parole in esclusiva alla Gazzetta dello Sport del portiere dell'Hellas Verona Lorenzo Montipò in merito al giocatore francese del Milan Olivier Giroud.

Del Milan ha parlato anche Claudio Marchisio

Un'icona bianconera come Claudio Marchisio ha parlato alla Gazzetta dello Sport. L'ex centrocampista della Juventus ha detto: “Alla Continassa l’aria in spogliatoio è cambiata, ora c’è entusiasmo e questo conta, ma l’Inter per la rosa e il Milan per il gioco mi sembrano ancora superiori ai bianconeri”. Queste le parole alla Gazzetta dello Sport della bandiera della Juventus Claudio Marchisio.

L'ex difensore Giovanni Francini si è espresso sulla lotta Scudetto

Ai microfoni di Tutto Mercato Web è intervenuto l'ex giocatore del Napoli Giovanni Francini che ha detto: "La squadra di Luciano Spalletti ha una rosa che può giocarsela, ha avuto la sfortuna che sono mancati anche 9 giocatori, poi c’è stata pure la Coppa d’Africa, Ora sono tutti tornati e potrà dire la sua. Ma le tre davanti hanno buone chance, con l’Inter che forse ha qualcosa in in più di tutti. Il Milan senza coppe può in effetti avere un piccolo vantaggio, ma l’Inter come rosa è più forte delle altre. Al tempo stesso credo che Luciano Spalletti adesso anche con le sostituzioni a partita in corso possa cambiare volto alla squadra". Queste le parole dell'ex difensore del Napoli e del Torino Giovanni Francini in esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web.