Montella: “Spagna e Croazia non saranno contente di avere l’Italia”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex allenatore del Milan ha parlato del suo ruolo di CT della Turchia e del sorteggio dell'Italia

Sabato si è svolto il sorteggio dei gironi dell'Europeo 2024, in programma a giugno in Germania. L'Italia avrà come avversarie Spagna, Croazia e Albania. L'ex allenatore del MilanVincenzo Montella, oggi CT della Turchia, intervenuto a Sky Sport, ha commentato la sua esperienza sulla panchina turca e l'esito del sorteggio.

Il suo lavoro: "A questi livelli tutte le partite sono difficili e di alto livello. Non puoi sbagliare niente, non puoi sottovalutare nessuno. Noi della Turchia vogliamo fare del nostro meglio, questo è il primo e unico obiettivo per ora. Sono felice, è un lavoro molto più dinamico di quanto pensassi. Mi sta portando a guardare molte più partite con l'occhio di chi vuole studiare. Da allenatore sei abituato a vederla rispetto agli avversari del momento. E' un'esperienza che mi sta arricchendo umanamente, in un ambiente molto sano. Sono contento di questo nuovo lavoro".

Il girone dell'Italia: "Difficile commentare, ora sono dall'altra parte. Ma penso che anche Spagna e Croazia non siano felici di trovare l’Italia: dalle ultime partite che ho visto, ho notato un'intesa notevole. Ci ricordiamo quando l'Italia ha vinto i Mondiali, con che animo lo ha fatto. E' sempre una nazionale pericolosa".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.