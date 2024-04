Montella: “Pioli ha fatto grandi cose. Leao? Talento, ma…”

Vincenzo Montella, ex allenatore di Roma e Milan, ha parlato proprio della sfida di Europa League tra le due italiane...

Stefania Palminteri Redattore 16 aprile 2024 (modifica il 16 aprile 2024 | 12:46)

Vincenzo Montella, ex allenatore di Roma e Milan, ha parlato proprio della sfida di Europa League tra le due italiane. Ecco le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport'.

"All’andata, non appena sono atterrato, ho rivisto la partita. La Roma ha giocato da grande squadra. Ma guai a parlare di favoriti. In partite così non esistono. Si affrontano due squadre in grande condizione, che arrivano da ottimi risultati e possono schierare grandi stelle. Sarà apertissima, peseranno l’emotività, un pizzico di buona sorte e il modo in cui i due allenatori la prepareranno".

"Che avesse le stimmate del grande allenatore lo si capiva anche quando giocava. Daniele però è riuscito a fare tutto in pochissimo tempo, il suo arrivo ha avuto un impatto incredibile sui giallorossi. La sua Roma è coraggiosa ma sempre logica, ha grande equilibrio".

Sulla conferma di Pioli: "Al Milan ha fatto grandissime cose: lo scudetto, certo, ma non solo. Ha giocato una semifinale di Champions e in questa stagione ha già centrato la qualificazione alla prossima. Su di lui il club ha ragionato come si fa all’estero. Prendete Klopp: allena il Liverpool dal 2015, ha vinto una Premier e una Champions, ma ci sono state stagioni in cui non è andato oltre gli ottavi. Il lavoro di un tecnico va valutato negli anni".

