Monguzzi (Verdi): “Due stadi in zona San Siro sarebbero una follia!”

Ancora sul Meazza

“Il comune, come suo dovere, detti l'indirizzo chiaro: la ristrutturazione del Meazza! Di fronte a un atteggiamento deciso, dove il Comune impegna tutto il suo peso politico, si sgonfieranno immediatamente tutti i bluff delle squadre, ridicoli perché non hanno soldi e perché in banca gli interessi sui debiti sono alti. Un altro stadio a San Siro sarebbe poi una follia, consumerebbe 50mila mq di verde in un momento in cui bisogna disasfaltare e decementificare".