Mondiale, Belgio: diramate le convocazioni: De Ketelaere in, Alexis out

Il Belgio ha diramato le convocazioni ufficiali per il Mondiale in Qatar . Parliamo di una possibile outsider del Mondiale, visto che da mesi è in testa al ranking FIFA per nazionali.

La notizia è che Charles De Ketelaere è stato convocato dal Belgio . Il trequartista del Milan, nonostante non stia attraversando uno dei suoi periodi migliori a causa dell' ovvio ambientamento, ha ricevuto il via libera del commissario tecnico.

Se CDK volerà sicuramente in Qatar col resto dei compagni, non sarà lo stesso per altri due rossoneri. Per Alexis Saelemaekers, attualmente infortunato, inserimento solo nella lista B, ovvero tra le quattro riserve che resteranno a disposizione fino all’ultimo, pronti a subentrare in caso di ulteriori stop.