Primo mister: “Camarda? Aveva segnato 5 gol lo toglievo o lo mettevo…”

FIUTO DEL GOL: “Si vedeva che era già più avanti degli altri, anche come altezza, aveva 15/20 cm in più dei suoi coetanei. Francesco ha sempre avuto l’istinto del gol. Faceva il movimento corretto per anticipare il pallone, e anche quando lo mettevo in porta riusciva a fare gol. Dopo che Francesco aveva segnato 4/5 gol lo toglievo o lo mettevo in porta per evitare che facesse tutto lui. E anche quando era tra i pali, se non sapeva a chi passarla metteva il pallone per terra, saltava tutti e segnava”.