Miranda si avvicina: ecco tutti i dettagli sull’affare invernale

Il terzino sinistro del Betis Siviglia, Miranda, continua ad avvicinarsi. Ecco tutte le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato

Juan Miranda è sempre più vicino a vestire la maglia rossonera . Il calciatore spagnolo con contratto in scadenza potrebbe diventare un nuovo rinforzo del Milan già nel corso della prossima sessione di mercato. Una trattativa di primissimo livello con la società del Betis Siviglia . Ecco tutti i dettagli.

Il terzino ha già deciso e non vede l'ora di firmare il suo contratto con la squadra campione d'Italia nella stagione 21/22. Non solo dalla Spagna arrivano conferme, ma anche e direttamente dall'Italia dove in queste settimane prima tutti i giornali hanno parlato di un'accelerata ed ora si conferma la chiusura definitiva dell'affare.