MilanTV, la programmazione nel dettaglio dal 7 all'11 ottobre 2020

MILANO – (fonte: acmilan.com) Ecco la programmazione nel dettaglio dal 7 all’11 ottobre 2020 di MilanTV, canale tematico rossonero.

MILANELLO DAILY

Continua il lavoro quotidiano dei nostri ragazzi. Anche durante la sosta per le Nazionali, su Milan TV questa settimana in onda le immagini di ogni seduta di lavoro sostenuta dalla squadra allenata da Stefano Pioli e dal suo staff.

SAN SIRO WOMEN

Due le partite di Serie A femminile in onda sul Club Channel rossonero nel corso della settimana: Milan-Juventus lunedì 5 ottobre a San Siro ed Empoli-Milan sabato 10 ottobre nel weekend successivo.

I NUOVI ARRIVI

Milan TV propone interviste esclusive, servizi e filmati speciali per ogni giocatore in arrivo con la maglia rossonera, anche in chiusura della sessione estiva e autunnale di calciomercato.

MILAN TV PRE-DERBY

Due settimane prima di Inter-Milan del 17 ottobre, il Club Channel rossonero propone alcune partite cult dei rossoneri a San Siro, quando il Derby da calendario è in casa dei rivali nerazzurri.