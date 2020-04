MilanTV, il palinsesto quotidiano dal 28 aprile al 3 maggio 2020

acmilan.com: il palinsesto di MilanTV MILANO - (fonte: acmilan.com) Le proposte della settimana televisiva del Club Channel rossonero.

CARA ITALIA, TI SCRIVO

Il Milan si è rivolto alla sua cara Italia: insieme, ce la faremo! Anche su Milan TV la lettera-video scritta da AC Milan e da Federico al nostro paese. Federico è un Under 11 rossonero: Federico Mastroianni, una voce che è entrata nel cuore di tutta l’Italia.

COPPA ITALIA 2019/20

Mentre le istituzioni politiche, scientifiche e sportive italiane valutano tutti gli aspetti e le modalità dell’eventuale ripresa del calcio, resta in sospeso l’epilogo della Coppa Italia. Questa settimana tornano in onda sul Club Channel rossonero le tre partite contro SPAL, Torino e Juventus.

TRAINING KIDS

Nella prima puntata di #ACMilanTogether, Massimo Ambrosini e i suoi figli, da casa, propongono degli esercizi in famiglia dedicati ai più piccoli: otto esercizi in sequenza per otto minuti totali di lavoro. Servono solo un tappetino e una sedia, al massimo anche un asciugamano…

HISTORY MILAN

Le partite storiche del Milan in Champions League tra il 2003 e il 2007 saranno disponibili questa settimana, nel corso della programmazione quotidiana di Milan TV.

A CHAT WITH THE LEGENDS

Dida e Serginho ricordano, in videochat, l’indimenticabile notte di Manchester e la sequenza decisiva dei rigori in finale di Champions League. Una magica “lotteria”, in cui Nelson ha parato e Sergio ha segnato…

