Milanello: a lavoro con il gruppo Pulisic, Theo e Chukwueze

Dopo la sconfitta arrivata nella gara di ieri sera contro l'Udinese, qualche giocatore rossonero si è recato in mattinata a Milanello - per svolgere il consueto lavoro di scarico. Tra i giocatori presenti troviamo anche Pulisic, Chukwueze e Theo Hernandez, che si sono allenati sul campo assieme al gruppo di calciatori che non ha giocato ieri in Milan-Udinese.

I tre calciatori dovrebbero recuperare in tempo per l'attesissima gara di Champions League, che vedrà impegnato il Milan contro il Paris Saint Germain. Sarà una sfida fondamentale per i rossoneri, che se vorranno passare al turno successivo dovranno iniziare ad accumulare punti. Ad oggi infatti la classifica del girone F recita questo: PSG 6, Newcastle 4, Borussia Dortmund 4, Milan 2.

