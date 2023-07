Milanello: test atletici per i rossoneri, domani doppia sessione

Il Milan ha reso noto attraverso il proprio profilo ufficiale il report dell'allenamento odierno: "Pioggia fitta questa mattina a Milanello dove il Milan di Stefano Pioli si è ritrovato per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno.

REPORT - Inizio in palestra per effettuare l'attivazione muscolare e alcuni esercizi sulla forza con l'ausilio degli attrezzi. Questo prima di uscire sul campo centrale dove la squadra, divisa in tre gruppi, è stata impegnata in una serie di test atletici.