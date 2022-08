Qui Milanello – Rossoneri al lavoro sul campo, alle 14 parla Pioli

I rossoneri sono al lavoro adesso in quel di Milanello. Alle ore 14 parlerà in conferenza stampa il tecnico Stefano Pioli

Sul sito ufficiale del Milan è presente un comunicato in merito agli allenamenti di ieri e oggi per quanto riguarda i rossoneri: “Ieri mattina i rossoneri si sono ritrovati a San Siro dove hanno effettuato l'allenamento per provare il terreno di gioco in vista dell'esordio in campionato previsto per sabato 13 alle 18.30 quando i rossoneri affronteranno l'Udinese”.