Qui Milanello – Squadra già al lavoro dopo la Coppa Italia

Il Milan oggi si è ritrovato a Milanello per preparare la sfida contro la Sampdoria. Il club rossonero ha pubblicato sul proprio sito il report

Domenica alle ore 12.30 il Milan affronterà tra le mura amica di San Siro La Sampdoria degli ex Giampaolo e Conti. Un match importante che potrebbe segnare il ritorno in Serie A anche di Sebastian Giovinco, neo acquisto dei doriani.

Una partita che i rossoneri vogliono vincere a tutti i costi per restare in scia dell'Inter e, per questo, i ragazzi di Pioli si sono ritrovati oggi a Milanello per iniziare a preparare la sfida contro la formazione ligure. Il club di via Aldo Rossi ha dunque pubblicato sul proprio sito internet, acmilan.com, il report della seduta odierna

Qui Milanello - Il report odierno

I rossoneri, il giorno dopo l'approdo in Semifinale di Coppa Italia grazie alla vittoria sulla Lazio per 4-0, sono tornati subito al lavoro a Milanello in vista della gara di Serie A contro la Sampdoria, in programma domenica 13 febbraio alle 12.30 a San Siro.

REPORT

La squadra è stata divisa in due gruppi. Gli undici titolari sono rimasti in palestra per un lavoro di scarico, mentre il resto della rosa è uscita sul campo centrale per svolgere una prima parte di attivazione muscolare ed esercitazioni sul possesso palla. Terminata questa fase, il secondo gruppo, sempre sul campo centrale, ha disputato una partitella contro la formazione Primavera, reduce anch'essa dal successo per 5-2 nel recupero di campionato a Bologna.

VENERDÌ 11 FEBBRAIO

Il programma di domani prevede una sessione di allenamento al mattino.

Qui Bogliasco - Lanna va a trovare la squadra

La Sampdoria invece continua ad allenarsi sotto gli occhi di Marco Giampaolo. Durante la seduta odierna il Presidente Marco Lanna ha fatto visita alla squadra come riportato dal sito della Samp, sampdoria.it.

Il presidente Marco Lanna ha fatto visita a Marco Giampaolo e alla squadra questa mattina a Bogliasco, dove i blucerchiati stanno preparando il lunch match di domenica con il Milan (ore 12.30). Attivazione atletica, esercitazione tecnica, lavoro tattico finalizzato alla preparazione della gara con i rossoneri e partita a tema. Questo il menù dell’intensa seduta svolta sul campo 1 del “Mugnaini”.

Replica. Oltre ai lungodegenti Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini, scarico in piscina per Kristoffer Askildsen, individuale programmato al fine di gestire al meglio la preparazione per Sebastian Giovinco e programma di recupero in piscina e in palestra per Maya Yoshida. Domani, venerdì, si replica con un nuovo allenamento all’ora di pranzo.