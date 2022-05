Qui Milanello – Rossoneri in campo tra poco in vista dell’Atalanta

Tra pochi minuti i rossoneri scenderanno in campo a Milanello per preparare la partita di domenica contro l'Atalanta

Il Milan ha pubblicato un comunicato ufficiale sugli allenamenti di oggi e ieri in vista dell'ultima partita interna contro l'Atalanta: “MERCOLEDI' 11 MAGGIO: Una calda giornata di sole ha accolto ieri a Milanello i rossoneri, i quali si sono ritrovati per pranzo per riprendere gli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso da Mister Pioli. Gruppo in campo dove ha iniziato l'attivazione muscolare, a seguire lavoro atletico con l'ausilio degli ostacoli bassi e dei coni. Terminata la parte dedicata al riscaldamento, la squadra ha curato il possesso palla prima di alcune esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni eseguite tra le sagome. Infine, spazio alla consueta partitella su campo ridotto”.