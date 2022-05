Qui Milanello – Rossoneri in campo tra poco per preparare il Sassuolo

Tra poco il Milan scenderà in campo a Milanello per preparare l'ultima partita di campionato contro il Sassuolo

Il Milan ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale con scritto: “ MARTEDI' 17 MAGGIO: Sole e molto caldo ieri a Milanello dove la squadra si è ritrovata per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per la ripresa degli allenamenti - dopo il giorno di riposo concesso da Mister Pioli - verso Sassuolo-Milan. Inizio in palestra dove il gruppo ha effettuato l'attivazione muscolare, a seguire i titolari di domenica hanno svolto un lavoro di scarico all'interno della struttura mentre il resto della rosa è uscito in campo. Per loro, spazio a una serie di torelli a tema e poi a delle esercitazioni sul possesso palla; nel frattempo, per i portieri lavoro specifico con i preparatori. La consueta partitella su campo ridotto ha concluso la sessione odierna. MERCOLEDÌ 18 MAGGIO: Il programma di oggi prevede un allenamento al mattino”. Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito agli allenamenti di ieri e oggi dei rossoneri in quel di Milanello.

La società rossonera ha poi pubblicato un altro comunicato in vista della partita di domenica al Mape Stadium. Il comunicato recita: “Domenica sera, 22 maggio 2022, il Milan tornerà in campo per l'ultima giornata di Serie A per affrontare in trasferta il Sassuolo, con calcio d'inizio al MAPEI Stadium alle 18.00. Come accaduto per le ultime trasferte contro Lazio e Verona, saranno tantissimi i sostenitori rossoneri che riempiranno lo stadio di Reggio Emilia, ed è per questo motivo che AC Milan desidera ricordare ai tifosi sprovvisti di biglietto di non mettersi in viaggio e di non presentarsi senza titolo d'accesso al MAPEI Stadium”. Questo il comunicato ufficiale del Milan sulla partita di domenica pomeriggio tra Sassuolo e Milan al Mapei Stadium. <<<Paolo Maldini nel frattempo tenta il colpaccio dal Barcellona. Il giocatore ha deciso di partire e il Milan prova l'affondo!>>>