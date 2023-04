Qui Milanello – Allenamento mattutino per i rossoneri agli ordini di Pioli

Il Milan di Stefano Pioli è in campo ora a Milanello per un allenamento mattutino. Il punto sugli allenamenti dei rossoneri

Il comunicato del Milan sull'allenamento di ieri

“Il Milan si è ritrovato a Milanello alle 12.00 per continuare il lavoro in vista della sfida con l'Empoli di venerdì sera. REPORT: Dopo il pranzo obbligatorio, la squadra ha iniziato la seduta di allenamento con una fase di attivazione muscolare in palestra, prima di dividersi in due gruppi di lavoro: il primo ha svolto delle esercitazioni senza palla, il secondo si è concentrato su tecnica e possesso. Mister Pioli ha chiuso l'allenamento con una partitella con la formazione Primavera di Ignazio Abate”.