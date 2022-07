Qui Milanello – Rossoneri di nuovo in campo in mattinata

I rossoneri di Stefano Pioli, dopo l'allenamento di ieri, scendono in campo stamattina per un'unica sessione giornaliera

I Campioni d'Italia del Milan hanno in programma un allenamento mattutino dopo le fatiche di ieri in quel di Milanello. Tra pochi minuti gli uomini in rossonero si metteranno di nuovo al lavoro agli ordini di Stefano Pioli.

Vediamo come è andata la sessione di allenamento di ieri

La società rossonera ha emesso un comunicato ufficiale sul proprio sito in merito alla sessione di allenamento di ieri. Il comunicato in questione recita: “Rossoneri a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per la sessione di allenamento di ieri. Gruppo ancora a ranghi ridotti in attesa del rientro dei giocatori che sono stati impegnati con le selezioni nazionali”.

Il report di ieri nel dettaglio

“Squadra in palestra dove anche oggi ha svolto la maggior parte del lavoro con una serie di esercizi eseguiti con l'ausilio degli attrezzi, seguiti da ulteriori lavori fisici svolti all'interno della struttura. L'allenamento è proseguito con i giocatori impegnati sul campo in una serie di lavori aerobici con i quali hanno terminato la sessione odierna”. Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito alla sessione di allenamento di ieri.

Il programma di oggi

“GIOVEDÌ 7 LUGLIO

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino". Rossoneri dunque in campo in mattinata a Milanello. Pomeriggio libero poi per loro. Come succede d'altronde da più di due anni. Da quando Stefano Pioli siede sulla panchina rossonera, infatti, quasi tutte le sessioni di allenamento si sono svolte in mattinata e salvo in rare occasioni i rossoneri hanno quasi sempre avuto il pomeriggio libero. Una piccola nota doverosa per fare capire il modo di lavorare del tecnico ex Bologna.