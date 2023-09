Milanello: domani alle ore 14:00 la conferenza stampa di Jovic

Domani, giovedì 21 settembre, alle ore 14.00 presso il Centro Sportivo di Milanello, andrà in scena la conferenza stampa di presentazione di Luka Jovic. L'attaccante serbo è arrivato al Milan l'ultimo giorno di mercato dalla Fiorentina. Il giocatore ha già esordito in maglia rossonera negli ultimi minuti del derby di Milano. Il classe 97' è sbarcato a Milano con l'obiettivo di far rifiatare Olivier Giroud, non più giovanissimo - e per essere un'alternativa in più per il reparto offensivo dei meneghini. Potrete seguire il live della conferenza stampa su MilanTV o restando connessi sul nostro sito web, dove faremo il live testuale delle parole dell'attaccante.