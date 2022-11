Milan, stasera Zlatan Ibrahimovic a “Striscia la Notiza”: tutte le info

Il totem svedese, classe 1981 , è pronto a tornare in campo con il Milan , ed è a lavoro per poterlo fare al più presto. Il rientro è previsto per la seconda metà del mese di gennaio. Nel frattempo però sarà impegnato nel ruolo di ospite speciale a ' Striscia la notizia '.

Il ruolo di Zlatan sarà quello di affiancare, come co-conduttore, Sergio Friscia e Roberto Lipari nella puntata del TG satirico ideato da Antonio Ricci che andrà in onda stasera, dalle ore 20:35, sulle frequenze di Canale 5. Si parlerà dei Mondiali in Qatar e tantissimo altro. Di una coma siamo certi, dove c'è lui il divertimento non manca.