Milan, consultato il chirurgo di Ibrahimovic: il punto sul suo recupero

Ibrahimovic continua a lottare. Non vuole assolutamente perdere di vista il suo obiettivo: il rientro in campo nel prossimo 2023!

Redazione Il Milanista

Zlatan Ibrahimovic sta recuperando dal suo terribile infortunio al ginocchio. Un'operazione che non ci voleva, nessuno all'interno dello spogliatoio campione d'Italia avrebbe mai desiderato. Eppure fondamentale. Anche perché l'infinito Ibra non poteva andare avanti in quello stato - ovvero a forza di punture settimanali di antidolorifici. L'intervento era sì la via più drastica, ma anche la miglior via per mettersi alle spalle un infortunio del genere. Zlatan però non molla, continua a lottare. Sa che la strada per il ritorno in campo è assai lunga e impervia, ma l'esperto centravanti non demorde e punta al ritorno in campo.

Ritorno in campo che, come ben sappiamo, sarà necessariamente alle porte del nuovo anno, il 2023. Prima sembra assai utopico un suo possibile recupero. Ma Zlatan lo sa e continua ad allenarsi a più non posso. Lui vuole essere fondamentale per il Diavolo ancora una volta, l'ultima molto probabilmente, prima di appendere gli scarpini al chiodo - evento che potrebbe essere realtà al termine di questa stagione. Magari con un ulteriore trofeo in più da aggiungere alla sua infinita ed incredibile collezione.

Giungono degli aggiornamenti piuttosto importanti sul suo recupero da quel tremendo infortunio. Secondo TMW, lo scandinavo è stato visitato in giornata dal Dottor Bertrand Sonnery Cottet in quel di Lione. A tre mesi dalla sua operazione al ginocchio sinistro, si può che il recupero procede a gonfie vele. Tant'è che la visita è andata nel migliore dei modi ed il suo programma di recupero è totalmente rispettato. L'obiettivo di rientro ad inizio 2023 dunque, pare essere sempre più realtà da parte del classe 1981. E questa notizia non può far altro che sorridere i tifosi meneghini. Dopo le ottime notizie su De Ketelaere - il quale ha incantato San Siro in Milan-Bologna, poter leggere dell'ottimo recupero del bomber svedese, beh è uno stimolo in più a continuare a credere nei propri sogni. Di più: è uno stimolo nel non mollare mai, nel lottare, credere nei propri sforzi e nel raggiungimento dei propri obiettivi. Sempre nel segno di Zlatan Ibrahimovic.