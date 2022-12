Milan, Ibrahimovic ospite del programma di Alberto Angela

Zlatan Ibrahimovic apparirà nuovamente in televisione, ma non su un rettangolo da gioco. Scopriamo insieme dove e quando.

Il totem rossonero Zlatan Ibrahimovic in attesa di tornare in campo con il Milan apparirà ancora una volta sul piccolo schermo. Secondo quanto riferisce 'Il Giornale', lo svedese sarà uno degli ospiti di 'Stanotte a Milano', programma che andrà in onda su Rai 1 il 25 dicembre alle 21.25. Alberto Angela presenterà la prima puntata speciale dedicata alla città meneghina con il Sindaco Sala, l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi e il direttore di Rai Cultura Silvia Calandrelli. Appuntamento tra tre giorni sul canale Rai.