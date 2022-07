Milan, Ziyech in stile Lukaku: scelto Le Dure come intermediario

De Ketelaere e Ziyech: il Milan ha in mente un doppio colpo da sogno. Un giovane di prospettiva e un calciatore pronto, di talento e caratura internazionale. Un'idea in pieno stile Milan, un mix tra giocatori navigati e pronti per fare uno step ulteriore di qualità anche in Champions League. L'arrivo di De Ketelaere non escluderà l'approdo a Milanello di Hakim Ziyech. Quella per il marocchino è una trattativa che prosegue con i rossoneri fortemente intenzionati a puntare sull'ex Ajax per portare a Milano un duo di assoluto livello.