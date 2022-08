Milan, un club della Premier League sulle tracce di Ziyech: i dettagli

Dopo l'arrivo di Charles De Keteleare si raffredda la pista che porta a Ziyech. Forte concorrenza dalla Premier League per l'ex Ajax.

Redazione Il Milanista

L'approdo a Milano di Charles De Ketelaere potrebbe aver chiuso la porta ad Hakim Ziyech. Il marocchino è stato a lungo visionato dalla dirigenza rossonera che aveva anche intavolato il discorso con il Chelsea per portarlo in rossonero. Ciò che filtrava già qualche settimana fa è che la pista che portava al classe '93 fosse un piano B a De Ketelaere, da sempre il preferito nelle logiche dei rossoneri. Tuttavia la porta non è del tutto chiusa, Ziyech è una vera e propria occasione di mercato. La sua esperienza con i Blues non è mai decollata e la società londinese lo ha messo sul mercato a prezzi stracciati. Servono circa 10 milioni di euro per ottenere il via libera del nuovo proprietario Todd Boehly. Una cifra alla portata di molti club, soprattutto se si considera che il Chelsea aveva speso 40 milioni per portarlo a Londra due estati fa.

Mentre il Milan si è defilato dopo l'acquisto di De Ketelaere, un'altra squadra, dalla Premier League, ha avanzato un certo interesse per il calciatore. Secondo quanto riporta il quotidiano inglese The Sun, si tratta del Manchester United. I Red Devils potrebbero tentare l'assalto al marocchino, forti della presenza di Ten Hag in panchina in veste di nuovo allenatore, con cui Ziyech è esploso nell'Ajax. Il nuovo tecnico degli inglesi potrebbe aver espresso il desiderio di riabbracciare il suo fantasista ai tempi di Amsterdam. Ten Hag ha esaltato Ziyech in tutta la sua esperienza nella capitale olandese, soprattutto nel 2018-19 quando i Lancieri sfiorarono la finale di Champions League, eliminati dopo un avvincente e rocambolesco doppio scontro con il Tottenham.

Al contrario dei rossoneri lo United non avrebbe problemi a garantire a Ziyech lo stesso ingaggio che percepisce a Londra, dove guadagna circa 6 milioni netti a stagione. Al momento resta quasi impossibile arrivare a Ziyech per il Milan, per via del colpo De Ketelaere e dell'interesse del Manchester United che può contare sulla presenza di Ten Hag per chiudere la trattativa.